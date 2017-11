Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126786

Inicio » Información » Deportes

Ante Instituto, primera victoria en el torneo

Una ráfaga le bastó a Boca Unidos; ganó por primera vez y salió del descenso

Mario Bolatti, con un remate desde afuera, y Diego Sosa de cabeza, los goles del triunfo aurirrojo tan ansiado y que llegó luego de 9 jornadas.

12

Finalmente llegó el desahogo para Boca Unidos, que ayer por la tarde consiguió su primera victoria en el campeonato, derrotando a un inexpresivo Instituto de Córdoba por 2 a 0. Con goles en dos minutos de Mario Bolatti y Diego Sosa en la primera etapa venció a los cordobeses, para salir del descenso directo, en partido correspondiente a la 10ª fecha del certamen. Instituto fue una lágrima y casi no inquietó al paraguayo Arnaldo Giménez, quien pasó una tarde tranquila, aunque Guido Mainero tuvo el primero a los 8’ tras un gran centro de Braida, pero fue la única aproximación de la etapa. Luego Boca Unidos manejó territorialmente el juego, porque salió a la cancha con mayor actitud y desde la entrega de Ricardone, la movilidad y el desequilibrio de Herrera, con Ferreyra asociándose de a ratos, Sosa y su rotación por ambos flancos y la peligrosidad del inquieto Vegetti fue más que su rival. A los 10’ robó Herrera y cuando Vegetti se aprestaba a definir salvó el expeditivo López. Dos minutos más tarde y tras un despeje, que recibió Ferreyra fuera del área, la dejó atrás para Bolatti y el cordobés con la cara interna del botín derecho apuntó al palo izquierdo de Hoyos, que voló, amortiguó el tiro con la mano cambiada pero la pelota siguió su curso y se metió mansita para el 1 a 0. No levantó el pie del acelerador y a los 15’ concretó el segundo. Todo nació en un tiro libre rápido de mitad de cancha de Ricardone, que peinó Vegetti, Germán Herrera se internó en el área levantó el envío y por izquierda Diego Sosa terminó con un cabezazo cruzado para el festejo del 2 a 0. Todo fue de Boca en esa etapa, a los 30’ remató el Malevo y Hoyos tapó con el pecho, enseguida otra vez el volante remató por arriba y a los 40’ fue la más clara que tuvo para el tercero. Herrera guapeó por izquierda y su centro-asistencia por abajo a pesar de estirar la pierna no la pudo conectar Pablo Vegetti a los 39’. En el complemento no variaron las cosas. Instituto, irresoluto, sin ideas y sin potencia en ataque no lastimó y solo llego con un cabezazo de Víctor López, quien se fue apenas afuera y el Aurirrojo cada tanto avisó que podía aumentar. Sobre los 27’, Vegetti peinó la pelota una vez más y Sosa no la pudo puntear y a los 40’ Osmar Ferreyra tras una doble gambeta casi la cuelga de un ángulo. El pitazo final encontró a todos abrazados festejando y hasta con algunas lágrimas, por el triunfo que tanto se le negaba y porque por fin salió del descenso directo. s