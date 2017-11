Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126805

Super seven del nordeste

Taraguy derrotó a Entre Ríos y se quedó con la Copa de Oro Vicente Rosselló

El cuervo jugó un gran torneo y en el partido final venció a los entrerrianos por 17 a 12 en tiempo extra, tras igualar en 12 en los 20’.

12

Ayer se cerró la XXIV edición del Super Seven del Nordeste y la fiesta fue completa para Taraguy, el club organizador, ya que su primer equipo se adjudicó la Copa de Oro Vicente Rosselló después de superar en la final a la selección de Entre Ríos por 17 a 12 en muerte súbita, tras igualar en 12 puntos en el tiempo Regular. El cotejo por el título mayor fue muy parejo y en el primer tiempo finalizaron igualados en 7. En tanto que en el complemento Taraguy se defendió bien y apostó a poder interceptar una pelota para sacar diferencia. El Cuervo recuperó una pelota e hilvanó una muy buena jugada en ofensiva que terminó en try, pero Entre Ríos golpeó en la acción siguiente y el juego finalizó igualado en 12, por lo que hubo que recurrir al tiempo extra para conocer al ganador. La metodología aplicada para definir al vencedor fue la de la muerte súbita o primer diferencia, y allí la garra de los locales posibilitó que puedan defender bien para recuperar la pelota y tras moverla de lado a lado por todo el ancho de cancha apareció Alejandro Gallardo que apoyó el try y desató la alegría de todo el público que acompañó en muy buen número las dos jornada de actividad.

Camino dorado

Taraguy inició la jornada con una victoria en cuartos de final ante Universitario de Salta por 22 a 21 en un partido de dientes apretados, en tanto que en semifinales superó a Regatas de Resistencia A por 14 a 10 en un partido muy disputado que se definió en favor del Cuervo en la última jugada. En la final se quedó con el cruce ante el gran candidato, el seleccionado de Entre Ríos.

Copa de plata

El campeón de la Copa de Plata fue Aranduroga A, que derrotó en la final a San Patricio A por 14 a 10. Las Cebras cayeron en cuartos de final de Copa de Oro ante Entre Ríos por 24 a 12, y eso lo empujó a la semifinal de Plata, instancia en la que superaron a Gimnasia y Tiro de Salta por 17 a 5, para vencer después a Sanpa y quedarse con el quinto puesto del torneo.

TucumÁn, de bronce

Tucumán Rugby se adjudicó la Copa de Bronce tras superar a Santa Fe Rugby por 26 a 14. Por otra parte, el Seven de menores fue para San Patricio, que en un atractivo cotejo superó a Taraguy por 19 a 12.s