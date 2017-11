Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126809

Las obras podrÍan iniciarse en enero

Mañana abrirán las propuestas para la construcción de la planta de efluentes

Las empresas deberán presentar antecedentes de estructuras de similar envergadura. Los fondos llegarán por el Banco Interamericano.

Mañana a las 10 en el Salón Verde de Casa de Gobierno está previsto que se realice la apertura de sobres de la licitación para la planta de tratamientos de efluentes cloacales que se construirá en Santa Catalina. Las obras demandarán una inversión de más de 1.000 millones de pesos y deberán estar listas en dos años. Serán destinadas 25 hectáreas del predio de Santa Catalina, para emplazar la planta que dará respuesta a uno situación largamente dilatada. Se trata de una inversión millonaria que estará financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sobre la cual están puestas las miradas provinciales. En la audiencia pública realizada en agosto pasado los ingenieros que trabajaron en la elaboración del proyecto base destacaron que se trata de una planta que podría dar tratamiento a los efluentes cloacales por los próximos 10 años y estará montada en el sector suroeste del ex predio militar, en cercanías de la desembocadura del Riachuelo. Lo cierto es que las expectativas están puestas en la jornada de mañana cuando se conozcan no solo las ofertas realizadas por las empresas o Unión Transitoria de Empresas (UTE), sino también en la cantidad de interesados en llevar adelante los trabajos. En contacto con este matutino, el interventor del Ente Regulador del Agua y Saneamiento de la provincia, Arturo Vázquez, explicó que tal como lo especifica la licitación se debe presentar por un lado la propuesta económica y por el otro los antecedentes de la empresa. “No hay muchas empresas en Argentina que hayan llevado adelante este tipo de obras, por eso no descartamos que se presente UTE con empresas internacionales”, adelantó el funcionario provincial. Si bien la apertura de los sobres debió ser pospuesta a pedido de las empresas interesadas, todo parece indicar que mañana a las 10 se realizará la apertura de los sobres y luego será tiempo de analizar las propuestas. Según pudo saber este matutino, el pliego es sumamente puntilloso en lo que respecta a las medidas medioambientales que se deberán mitigar tanto durante los dos años que se prevé que durará la construcción como así también las medidas que se deben tomar cuando la misma comience a funcionar. Sobre el tema, Vázquez, destacó que hasta los detalles menores están contemplados y deberán ser cumplimentados por quien se quede con la obra. “Hay cosas muy pequeñas, solo por dar un ejemplo se marca que la circulación de camiones con tierra que ingresen o egresen del predio deberán estar correctamente tapados, para evitar que se desprendan polvo durante el trayecto que recorra, ya que el BID entiende que eso puede producir daños en la salud de terceros”, explicó. La planta estará ubicada en la parte suroeste del predio en las zonas destinadas a servicios y contará con un predio total de 25 hectáreas, en la actualidad el lugar no tiene más formas de acceso que la conocida por avenida Maipú, razón por la cual se espera que las arterias que están proyectadas en el masterplan den comienzo para generar una mejor circulación del tránsito pesado que deberá ingresar y egresar del lugar de forma constante. Entre los datos relevantes también se pudo saber que la misma abastecerá al 90% de la población por un período de 20 años extensible por 15 años más. Al ser consultado sobre cuál será la distancia entre la planta y el sector de viviendas, el funcionario remarcó que las leyes ambientales marcan que la distancia mínima entre una planta de estas características y la vivienda más cercana debe ser de 1.000 metros. “En este caso estamos hablando de una distancia aún mayor”, especificó el interventor y remarcó además que están contempladas todas las obras de aislamiento correspondientes, “Son todas medidas ambientales estrictas exigidas por el BID”, resumió Vázquez. La firma del contrato con la empresa ganadora será a fines de este año, estimó el funcionario y remarcó que las obras comenzarán en el mes de enero, teniendo un plan de obras de 2 años.s