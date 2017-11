Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126810

A menos de un mes del comienzo del verano

Los balnearios Molina Punta y ex Canotaje siguen sin habilitación

En Arazaty i apuraron trabajos en los sanitarios. Mientras que los paradores y el segundo tramo continúan cerrados.

Las altas temperaturas invitan a refugiarse del calor en las aguas del río Paraná. La semana pasada fueron habilitados 500 metros de la Arazaty I mientras que la Comuna decidió realizar obras en los sanitarios durante la semana para mejorar el servicio en la zona. El sábado estuvo habilitada Islas Malvinas, pero ayer se dio el mayor flujo de bañistas ya que el termómetro en horas de la siesta alcanzó los 32º. Así, Corrientes comienza a prepararse para un verano en el que el paseo costero será uno de los sitios más visitados tanto por los correntinos como por los chaqueños que cada fin de semana cruzan el puente para encontrar refugio al calor. En medio de la transición, quedó la habilitación de las playas, mientras la semana pasada la viceintendenta Any Pereyra encabezó la habilitación de las playas en compañía del intendente electo Eduardo Tassano y el viceintendente Emilio Lanari, el sábado, la lluvia durante la mañana opacó la apertura del nuevo sector que logró la habilitación formal en las últimas hora del viernes. Lo cierto es que aún restan varias zonas en donde realizar obras, entre ellas el ex Canotaje, el predio que este año dejó de ser de dominio privado para pasar a ser público y Molina Punta, un sector que durante el año fue olvidado pero donde los vecinos de la zona ya comenzaron a ir, pese a no estar habilitado y ser altamente peligroso. Según lo expuesto por el viceintendente elector, Emilio Lanari, tras la asunción el próximo 10 de diciembre se espera poder realizar la apertura total de las cinco playas públicas y adelantó que ya trabajan en las pruebas para los guadavidas que serán necesarios para completar la custodia de las mismas. s