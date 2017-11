Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126813

CHACO Y MORENO

Jueza asaltada en el Camba Cuá cuestionó el accionar de Seguridad

La doctora Selva Spessot, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, fue víctima de un salvaje asalto en pleno barrio Camba Cuá. Cuestionó el trabajo de prevención y apuntó contra la ineficacia del área de Seguridad. "Llamé al ministro Ortega, pero nunca me atendió", dijo

La doctora Selva Spessot, fue víctima de motochorros el sábado a la noche cuando ingresaba a su domicilio en el barrio Camba Cuá. La funcionaria judicial estaba acompañada por su hijo de 12 años que terminó con una crisis nerviosa. Vecinos que fueron testigos del ataque ayudaron a evitar que se llevaran la cartera de la magistrada que fue arrastrada violentamente.



“La peor parte se la llevó mi hijo, él vio todo, y hoy está con asistencia terapéutica” expuso la jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.

“El hecho fue muy violento… me arrastraron por el piso… tengo raspones del arrastre y forcejeo y nada más” expresó.

La doctora Spessot contó que “el delincuente me abordó por detrás cuando estaba por bajar de la camioneta. Es como que me abraza, y empieza un forcejeo. Ahí me tiró al piso, y me arrastró con intención de sacarme la cartera, se queda con la correa y no me saca la cartera. Después apareció una moto, cuando se da cuenta de que no me robó la cartera vuelve, y mi vecino y su hijo intervinieron. Se acercaron para defenderme y el sujeto desiste. Subió a la moto, y salieron por una cortada para agarrar Rivadavia y después ir hasta 3 de Abril”

“Yo estaba shockeada, intenté llamar a la Policía y no me atendían, después apareció un móvil de la Comisaria Segunda, y me dijeron que la dependencia que correspondía, la Primera, no tenían móviles”, dijo

“A la tarde los vecinos del barrio Ferré ya habían advertido la presencia de una moto con actitud sospechosa, pero la Policía nunca dio una vuelta. Se presume que esos mismos sujetos son los que me atacaron a la noche a mí” manifestó.

“Chaco como tiene salida directa 3 de Abril es una zona muy utilizada por los delincuentes” indicó.

La Magistrada apuntó contra el estado y sus áreas de seguridad: “es terrible decir ‘qué suerte que seguimos con vida’, la consecuencia la llevó un niño de 12 años que es mi hijo, que hoy está con una crisis. Alguien debe hacer algo. Se necesita una verdadera política de Estado, no sé si se trabaja por el camino correcto”

Spessot aseveró que llamó al Ministro de Seguridad: “quise hablar con el Ministro para ver cómo se está trabajando, ya veo que las cosas que se están haciendo son insuficientes. Le llamé pero no me atendió. Solo lo hizo ayer el Comisario de la Primera”



“No podemos salir relajados y transitar en un vehículo tranquilos, no podemos seguir callados… tenemos que hablar seriamente, no podemos decir no lleves carteras, collares porque es peligroso” remarcó.

La doctora Spessot descartó que el hecho ocurrido esté relacionado con alguna de las tantas causas que ella investiga: “fue un hecho al azar. Lamentablemente en esa zona hechos similares ocurren casi todos los días y esta vez me ocurrió a mí” opinó.

