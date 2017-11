Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126816

PLAYA NO HABILITADA

Empedrado: una mujer bombero salvó la vida a un niño de 8 años en el Paraná

Una bombero salvó la vida a un pequeño de 8 años que se ahogaba en el río Paraná. El incidente ocurrió ayer en una la playa no habilitada detrás de la Virgen del camping de la localidad de Empedrado.

El menor se bañaba lejos de los padres, cuando la Bombero, Silvina González personal del cuerpo activo de Bomberos de Empedrado, se encontraba cerca de la zona junto a su pareja. Cuando se percató del incidente que estaba ocurriendo no dudó y salió a rescatar al niño que se estaba ahogando. Gracias al valiente acto logró sacar a tiempo al pequeño.



“Pensé que estaba jugando porque manoteaba y se iba y había otros chicos ahí, pero cuando veo que se hundió por segunda vez no dudé y me fui”, manifestó a Sudamericana Silvina. Agregó que hace pocos días fue operada y no podía hacer esfuerzos, pero esto no le impidió correr a rescatar al pequeño: “La verdad no lo pensé, fue un impulso”, exclamó.



Expuso que la familia del chico estaba lejos del lugar y que después dialogó con la madre, quien le relató que no conocían que la zona no estaba habilitada para bañistas y que el niño se le había perdido de vista por tres minutos. “Hay que llevar a los chicos y cuidarlos porque en un segundo se puede perder una vida”, manifestó.



“En ningún momento hice para que me reconozcan, es mi trabajo y si es para ayudar y que se tome conciencia de cuidarse del agua está bien”, relató la bombero que además es peluquera y “madre las 24 horas, los 365 días del año”.

