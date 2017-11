Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126819

SE ABRÍA LA PUERTA

Ascensor fatal: comprobaron fallas en el piso desde donde cayó la mujer

El fiscal Gustavo Roubineau realizó este mediodía una exhaustivo inspección en el edificio ubicado en La Rioja 1071, donde anoche cayó una mujer por el hueco del ascensor. El funcionario judicial comprobó que la puerta "se abre irregularmente en el quinto piso".

"El dato objetivo es que la puerta se abre en el quinto piso y eso no debía darse", dijo el doctor Gustavo Roubineau, luego de realizar una exhaustiva inspección en el edificio de La Rioja 1071, entre San Martín e Yrigoyen.

"Se pudo comprobar que la puerta se abría sin la presencia del ascensor", insistió.

Roubineau dijo que "no importa si había o no luz, u otro problema. Acá se comprobó que no funcionaba como corresponda"

Familiares de Marisa Esther Romero, de 56 años, ya anticipó que iniciará las acciones legales respectivas.

“Hicimos una constatación del estado general del ascensor y si en todos los pisos funcionaba la puerta o había un desperfecto de que se abriera la puerta sin detenerse el ascensor. Hay algo contundente que es que la puerta se abrió sin presencia del ascensor en el quinto piso” expresó Roubineau.



“La empresa realizó ajustes para solucionar esta falla” manifestó.