Dudas en la oposición

El oficialismo apura proyectos propios para el período de extraordinarias

Un paquete de proyectos que abordará la nueva composición. Presupuesto, Pacto Fiscal, Código Procesal Penal, entre otros.

El gobernador Ricardo Colombi convocó a la Legislatura a sesiones extraordinarias, a través del decreto 2821, con fecha del 24 de noviembre. La convocatoria será para tratar siete temas específicos, aunque no se descarta que se puede agregar algún otro. El primer tema que figura en el temario es el Presupuesto Provincial 2018; el segundo, la adhesión de la Provincia a la ley Nacional de Riesgos de Trabajos; y el tercero, la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos sobre créditos hipotecarios. Estos dos últimos puntos son exigencias que el Gobierno nacional planteó en el último Pacto Fiscal al que se adhirió la Provincia. Además, se tratará la ley Provincial de Educación, que ya tiene media sanción de Diputados; y el nuevo Código Procesal Penal, también con media sanción de la Cámara baja. Finalmente, ambas cámaras legislativas darán tratamiento al proyecto de ley de Código Procesal de Familia; y las Reformas del Código Procesal Laboral y al Procedimiento Laboral de la Provincia. Se supo extraoficialmente que los legisladores que responden al Frente para la Victoria pedirían modificaciones para la ley de Educación, el Código Procesal Penal y el Presupuesto, en este último, podrían resistirse al pedido de endeudamiento por 5 mil millones. “Necesitamos saber cuáles serán los destinos del endeudamiento”, indicó el diputado provincial Martín Barrionuevo, ante el pedido de endeudamiento de 5 mil millones que pide el gobierno radical. Asimismo el legislador peronista sostuvo que no está en contra de la toma de créditos, pero pidió explicaciones sobre los destinos del dinero. La nueva composición de ambas cámaras legislativas, le otorga el número necesario de legisladores, al oficialismo para abordar cualquiera de estos temas y aprobarlo en la medida en que se obtengan los respectivos despachos de comisión y sean votados. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución provincial, que establece que el Gobernador puede convocar a sesiones extraordinarias “a fin de tratar temas específicos que no fueron objeto de consideración o que estén siendo debatidos en las sesiones ordinarias”, Colombi realizó la convocatoria a la Legislatura del 1 al 22 de diciembre. Así, el artículo 1º del decreto 2821, firmado por el Gobernador y el secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez, establece que en ese período se tratarán los “asuntos incluidos en el anexo” de la disposición y “sin perjuicio de eventuales ampliaciones”. Colombi adelantó el martes pasado su decisión de llamar a extraordinarias. s