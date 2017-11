Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126851

Adolescente violada y asesinada en 2014

Condenaron a “Chavito”, único imputado por el feminicidio de Melina Romero

Un jurado popular halló a Joel Fernández, culpable del delito de “homicidio preterintencional”. Resta saber el monto de la pena.

Joel Fernández, alias “Chavito”, único imputado por el crimen de Melina Romero, asesinada en 2014 en la localidad bonaerense de José León Suárez, fue hallado culpable del delito de “homicidio preterintencional y privación ilegal de la libertad” y quedó preso en el tribunal ante el peligro de que se fugue antes de que el jueves se conozca la pena que le aplicarán, consignó ayer Télam. Ana María Romero, la madre de la víctima dijo al salir de la sala de audiencia: “Ahora puedo empezar a confiar en la Justicia”. Sin embargo, afirmó que falta condenar a las demás personas que participaron del feminicidio de su hija. Horas antes Marcelo Biondi, abogado de la familia de la joven hallada asesinada en 2014 en la localidad bonaerense de José León Suárez, pidió que el jurado popular declare culpable del hecho a Fernández, al alegar en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Criminal 5 de San Martín. Frente a los 12 miembros del jurado y al juez Adrián Berdichevsky, que dirige el proceso, Biondi, consideró que Fernández de 20 años debe ser declarado coautor de homicidio agravado por la participación de dos o más personas y por la condición de mujer de la víctima. No obstante, requirió que en caso de no arribar el jurado a esa decisión lo declare subsidiariamente autor del delito de homicidio simple. “Ayúdenme a hacer justicia por Melina y su familia. También por la testigo M, que es otra víctima de este sistema perverso”, dijo el particular damnificado en referencia a la joven que aportó datos clave a la causa y cuyos dichos consideró “totalmente creíbles”. En medio de su alegato, Biondi apuntó con el dedo a “Chavito” y expresó: “Está probado que este señor, junto a tres más, mató a Melina y la tiró al arroyo. Este señor con cara de bueno es un criminal y violador”. El letrado dijo que le resulta llamativo que Fernández cuente con tres defensores oficiales, lo que cree que evidencia “la decisión de que sea absuelto”, por lo que pidió al jurado que analice bien las pruebas. Finalmente, calificó de “payasada lo de Fiscalía General de San Martín”, que designó a otros fiscales para investigar el caso, aunque no arribaron a ninguna conclusión, hecho por el cual en este juicio no hay acusación del Ministerio Público. El alegato de Biondi finalizó con un aplauso generalizado en toda la sala. En los próximos días se sabrá el monto de la pena.s