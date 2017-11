Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126854

Balance de la gestión

Ríos pagó $346 millones en deudas, incluidos los US$60 millones de Aguad

Se trata de deudas que fueron heredadas de anteriores gestiones. El informe oficial dice que fue el período de mayor desendeudamiento

En los últimos cuatro años, la administración de la Comuna capitalina canceló $82.000.000 del Programa Federal de Desendeudamiento, más, $84.000.000 del Proformu; $42.000.000 de pasivos con el Ioscor por deudas consolidadas y acordadas; $12.000.000 cancelados con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Sumado, $30.000.000 de otros pasivos (BID Coop, Román Ludovico, HSBC BANK, otros pasivos judiciales) generados por gestiones anteriores, y $21.000.000 en retenciones indebidas por pasivos no consolidados ni acordados de Ioscor. Entre enero de 2014 y noviembre de 2017 la administración de Fabián Ríos canceló $345.900.000 en deudas que otras gestiones le dejaron clavadas a la Municipalidad. Suman $271.000.000 en pasivos cancelados, de manera voluntaria. Entre esos pasivos que se pagaron en los últimos cuatro años, se encuentran $70 millones que forman parte de los polémicos 60 millones de dólares (convertidos a Cecacor) que tomó el ex interventor federal radical Oscar Aguad (1999-2001). Esa deuda se consolidó en bonos Bogar, que luego fueron incluidos en el Programa Federal de Desendeudamiento (Profedes) de las Provincias Argentinas. Por la vigencia de convenios nacionales y locales que suscribió la Municipalidad, la Provincia no debió realizarle retenciones a la Comuna por el Profedes, pues los acuerdos institucionales incluyen los “períodos de gracia para el NO pago” de esas obligaciones. Sin embargo, el Gobierno Provincial le aplicó recortes arbitrarios e irregularidades, por el Profedes a la Municipalidad de Corrientes. Esos descuentos compulsivos y retroactivos le costaron a la Comuna $82.000.000, la mayoría de esos fondos fueron retenidos en 2017 (año electoral). La otra irregularidad es que esos fondos recortados no le fueron girados a la Nación, que es el verdadero acreedor de los pasivos municipales (entre los que se encuentra el préstamos de Oscar Aguad). Paradójicamente, gracias al Profedes desde el 2010 la administración del gobernador Ricardo Colombi no le paga un solo peso de esas deudas al Estado Nacional. Sumadas las cancelaciones realizadas por las últimas dos administraciones comunales, entre 2010 y 2017 la Municipalidad de Corrientes pagó cerca de $430.000.000 en pasivos (incluida la deuda ilegal generada por el ex interventor federal radical, Oscar Aguad); convirtiéndose en el período de mayor desendeudamiento de la historia del Municipio capitalino. Al finalizar su mandato, la gestión de Fabián Ríos será, junto a la intendencia de Camau Espínola -que entre 2010 y 2013 pagó $180.000.000 en pasivos- la administración que más desendeudó a la Municipalidad de Corrientes. s