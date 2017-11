Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126860

Inicio » Información » Policiales

Fifagate: allanaron la sede de Torneos y Competencias

El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy allanar la sede de la empresa Torneos -anteriormente llamada Torneos y Competencias (TyC)- para buscar libros contables en la causa que investiga supuesto pago de sobornos para la adquisición de derechos televisivos en el marco del programa "Fútbol para Todos".

12

Buenos Aires, 28 de noviembre (Télam)



El allanamiento se dispuso para buscar libros contables, tras las declaraciones ante la Justicia de Estados Unidos del ex CEO de esa empresa, Alejandro Burzaco, informaron a Télam fuentes judiciales.

El magistrado debe decidir aún sobre un pedido de citación a declaración indagatoria de los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, de los ex coordinadores de Fútbol para Todos Gabriel Mariotto y Pablo Paladino, y del empresario Alejandro Burzaco.

Según confesó este último ante la Justicia estadounidense, donde se acogió al régimen de delación premiada, se pagaron sobornos para adquirir derechos televisivos para ocho torneos entre 2011 y 2013.

Fuentes de la actual gestión de Torneos indicaron a Télam que el allanamiento está vinculado con la anterior administración, y que brindarán toda la colaboración que requiera la Justicia.