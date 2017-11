Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126892

El conjunto argentino debe revertir la serie

Lanús va por la conquista de su primera Libertadores

El partido ante Gremio de Brasil se disputará en la fortaleza a partir de las 20.45, con el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres.

Lanús recibe hoy a Gremio, de Brasil, con la confianza de poder revertir la derrota por 1 a 0 de la final de ida, en Porto Alegre, y consagrarse por primera vez en su historia campeón de la Copa Libertadores de América. El partido se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, conocido como La Fortaleza, desde las 20.45, con el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres y televisación por la señal Fox Sports. El árbitro del encuentro tendrá a disposición el polémico Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) que estará a cargo del paraguayo Mario Díaz de Vivar, asistido por su compatriota Milcíades Saldívar y el peruano Víctor Carrillo. Luego de la polémica actuación del árbitro chileno Julio Bascuñán en la ida disputada en Porto Alegre el miércoles pasado y por pedido de Gremio, el asesor internacional de la comisión arbitral será el colombiano José Buitrago, quien reemplaza al argentino Héctor Baldassi. Lanús necesita ganar por dos goles para conquistar por primera vez en la historia la Copa Libertadores de América, aunque con una victoria por la mínima forzará la definición con tiros desde el punto penal, sin importar los goles del equipo visitante ya que en la final no tienen valor doble. El entrenador granate, Jorge Almirón, deberá meter mano por primera vez en el equipo que venía utilizando desde el primer partido de cuartos de final. El defensor Diego Braghieri, pieza clave del equipo, saldrá por suspensión y en su lugar ingresaría Marcelo Herrera, aunque no se descarta que juegue el capitán Maximiliano Velázquez como zaguero, Nicolás Pasquini baje al lateral y entre Nicolás Aguirre. El Tricolor también sufrió una sensible baja en la defensa ya que el argentino Walter Kannemann recibió la tercera tarjeta amarilla y aunque el club intentó anularla con un reclamo en la Conmebol su lugar será ocupado por Bressan.s