La desaparici+on del submarino

ARA San Juan: la Armada investiga la filtración de su último mensaje

Lo dijo ayer el vocero Balbi, en la única conferencia de prensa. Son horas críticas, de angustia y preocupación”, expresó.

La Armada informó ayer que, a 13 días de su desaparición, aún no hay indicios del ARA “San Juan” y sostuvo que “son horas críticas, de tensión, angustia y preocupación”, al tiempo que anunció que la fuerza iniciará una investigación para determinar cómo se filtró a la prensa la última comunicación escrita del comandante del submarino. “Son horas críticas, de tensión, angustia y preocupación”, dijo ayer al mediodía el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, en la única conferencia de prensa. En ese marco, Balbi afirmó que el buque noruego “Sophie Siem”, que transporta un minisubmarino estadounidense para intentar hallar eal ARA “San Juan”, todavía no arribó a la zona de búsqueda y que recién lo haría entre anoche y hoy a la mañana. “La meteorología no es tan buena, se habla de vientos regulares y de olas de dos o tres metros. Todavía está demorado el arribo del ‘Sophie Siem’ con el minisubmarino de Estados Unidos. Se estima que hoy por la noche (por anoche), o mañana a la mañana, estará arribando”, precisó Balbi. El encargado de los partes oficiales sobre el paradero del ARA San Juan añadió que “el ‘Yantar’ (el buque ruso que transporta equipamiento para la búsqueda subacuática hasta 6.000 metros de profundidad) mantiene su arribo para el 5 de diciembre” y además señaló que ayer a la madrugada “zarpó la corbeta ‘Robinson’, con un sumergible ruso que tiene una profundidad de operación de 200 metros’. “Hasta que no se localice (el submarino), no pueden sumergirse estos vehículos”, aclaró Balbi, quien advirtió que, con los medios hasta ahora disponibles, la máxima profundidad en la que se puede realizar un rescate es 600 metros. Por otra parte, el vocero de la Armada negó que la filtración de una comunicación del comandante indicando averías en la nave haya provenido de la Armada, y que se inició una investigación al respecto. El lunes se difundió en el canal A24 un documento oficial firmado por el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de Navío Claudio Javier Villamide, en el que se daba cuenta del último mensaje enviado desde el ARA “San Juan”. Este mensaje indicaba que la embarcación había sufrido el “ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías”, lo que ocasionó un “cortocircuito y principio de incendio”, lo que provocó que las baterías de proa quedaran fuera de servicio y que la embarcación continuara su viaje a Mar del Plata con las baterías de popa. Al respecto, Balbi afirmó que la Armada “no filtro” ese documento interno, ya que implicaría “vulnerar una ley que hace a la confidencialidad”, e informó que se iniciaron las “actuaciones administrativas correspondientes’ para investigar cómo se filtró.s