Buscan demostrar inocencia del federal acusado de “puntero”

El abogado Jorge Barboza, que patrocina a Sebastián Soria, Aseguró que “no existe vinculación alguna” con el resto de los aprehendidos.

El abogado del agente de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestado el fin de semana pasado junto a otras cuatro personas en la zona de un paraje de Riachuelo, durante un procedimiento de la Prefectura Naval, afirmó que su cliente es inocente y buscará desvincularlo de la causa judicial. “Se ha pospuesto la indagatoria para mañana (por hoy): mi cliente fue abordado en su auto particular con dos personas a 50 kilómetros del peaje. No existe vinculación alguna”, aseguró ayer Jorge Barboza, defensor de Sebastián Soria. Según el letrado, su defendido no tiene relación con los otros detenidos, quienes llevaban consigo 310 kilos de marihuana. Soria está acusado junto a otro hombre de haber actuado como “puntero”, lo que en la jerga significa ir adelante del vehículo que transporta el estupefaciente para alertar sobre operativos de control en las rutas. Barboza, en declaraciones a la emisora Radio Dos, adelantó que hoy tendrá acceso a la causa y después de una primera lectura definirá la conveniencia o no de que Soria preste declaración ante la Justicia Federal. Se supo que el agente prestaba servicio en la delegación Paso de los Libres de la PFA. El sábado 25 de noviembre, alrededor de las 22, cuando un automóvil marca Volkswagen con tres ocupantes llegó al peaje de Riachuelo, los efectivos de la Prefectura requisaron el rodado y hallaron 310 kilogramos de marihuana en el baúl. El conductor del vehículo y dos hombres que lo acompañaban fueron detenidos. Seguidamente se realizó otro procedimiento, en el que fueron aprehendidos otros dos hombres, uno de ellos el efectivo de la Federal, bajo la sospecha de que eran los que escoltaban al primer auto. La incautación fue en el contexto de averiguaciones de las actividades de una organización que operaría en localidades de la costa paranaense. Los prefecturianos habían obtenido la información de que se realizaría el traslado de un cargamento de Cannabis sativa presuntamente hacia la provincia de Buenos Aires desde la villa turística de Paso de la Patria. Los cinco apresados fueron puestos a disposición del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Corrientes. s