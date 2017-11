Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126899

PolÍtica picante

Las réplicas por la muerte de Rafael Nahuel se sienten en el Congreso

Los Diputados no sesionarán hoy. El PRO tomó la decisión.

Para evitar que la oposición instalara la polémica por la eventual responsabilidad del Gobierno en la muerte de Rafael Nahuel en Río Negro, el oficialismo decidió finalmente no convocar a la sesión especial prevista para hoy en el recinto de la Cámara de Diputados. Al tomar esa decisión, Cambiemos sopesó que los últimos acontecimientos, que incluyen también la desaparición del submarino ARA “San Juan” con 44 tripulantes, convertirían al recinto de la Cámara de Diputados en la caja de resonancia perfecta para que la oposición apunte sus cañones contra el Gobierno. “Esa era la posición de (Nicolás) Massot (presidente del bloque del PRO) y era la dominante dentro del interbloque para que no hubiera lío por el tema mapuche y el tema submarino”, explicaron a NA fuentes del interbloque Cambiemos. En ese contexto, se prefirió postergar un temario que no estaba cerrado, pero que muy probablemente iba a incluir el proyecto de ley de alquileres, la entrada y salida de tropas del país para la realización de ejercicios militares, la iniciativa para prohibir candidaturas a cargos electivos nacionales de condenados por delitos de corrupción, y el proyecto para prohibir la comercialización de lámparas halógenas. “Ningún proyecto era urgente y se prefirió que aquellos que tienen carácter de importancia para el Poder Ejecutivo sean incluidos en el temario de extraordinarias, y para los demás esperar a marzo del año que viene”, detallaron las fuentes consultadas. “Igual había gente rezongando dentro del interbloque porque muchos proyectos de los propios diputados no iban a ser tratados, y algunos diputados terminan mandato’, revelaron. La sesión especial de este miércoles iba a ser la última en el período de sesiones ordinarias, antes del inicio de extraordinarias, donde el oficialismo (haciendo valer la nueva composición parlamentaria) planea sancionar una batería de reformas clave, como el Presupuesto, la reforma tributaria y previsional, y la revaluación fiscal y contable.s