Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/126944

Inicio » Información » Deportes

El equipo brasileño, campeón de la Copa Libertadores

A pesar del empuje de Sand, Gremio culminó con el sueño copero de Lanús

El correntino marcó, de penal, el descuento granate, que cayó 2 a 1 en la vuelta (3-1 en el global). Los de Porto Alegre alzaron su tercer título.

12

Lanús no pudo cumplir con el sueño máximo de consagrarse campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, esa que con su derrota de anoche por 2 a 1 le permitió a su rival, Gremio, inscribirse como su ganador por tercera vez tras revalidar el 1-0 que había cosechado en el cotejo de ida en Brasil. Gremio jugó mejor que Lanús en todos los sectores, inclusive equivocándose menos en acciones muy finas, de esas que definen partidos. Y justamente en una de ellas, a los 27 minutos, empezó a inclinarse la balanza hacia el lado de los brasileños cuando José Luis Gómez perdió feo en la salida y Fernandinho aprovechó para irse solo hasta as barbas de Esteban Andrada y definir con un remate alto. Además, el gran jugador de la noche, Luan terminó aprovechando la prolongada inactividad de Marcelo Herrera, forzado reemplazante del suspendido Diego Braghieri, entró al área granate a puro amague y definió con maestría “picándole” la pelota a Andrada. El 2 a 0 apenas pasados los 40 minutos se parecían mucho a la película anterior frente a River, pero con una diferencia: aquel Lanús de la vuelta de las semifinales no era el mismo de anoche. Es que “este” Granate careció de presencia, no lo caracterizó ese fútbol atildado que lo distinguió durante toda la competencia, sobre todo de local, y que le permitió llegar hasta la final. Mientras que la otra diferencia la estableció el visitante en el arco propio, donde allá Marcelo Grohe tuvo una atajada fenomenal ante un cabezazo a quemarropa de Braghieri que le hubiese permitido a Lanús irse en ventaja en el primer tiempo, y ayer repitió con una volada espectacular para obturar un tiro libre con destino de gol de Maxi Velázquez en esa etapa inicial. La segunda mitad, en cambio, ya fue otra cosa para el local. Entonces, a fuerza de empuje y con una inspiración de Lautaro Acosta, de flojo desempeño lo mismo que Román Martínez y el mencionado Gómez, llegó al descuento sobrepasados los 25 minutos por un penal convertido por José Sand tras una infracción dentro del área que recibió el “Laucha”, pero fue sólo una pequeña ilusión para el conjunto argentino. Por el lado de los brasileños, su técnico Renato “Gaúcho” se transformó en el primero en consagrarse campeón como futbolista primero (en 1983) y como entrenador ahora, siempre defendiendo los colores de “su” Gremio. Esta es la tercera conquista del Gremio ya que había levantado el trofeo en 1983 (venció a Peñarol de Uruguay) y 1995 (frente a Atlético Nacional de Colombia).s